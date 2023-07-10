"Уимблдон–2023": видеообзор матча Бублик – Рублёв

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик провел драматичный матч в 1/8 финала Уимблдона с россиянином Андреем Рублёвым. Организаторы турнира представили видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

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Встреча между Александром Бубликом (26-й в рейтинге АТР) и Андреем Рублевым (7-й в рейтинге АТР) прошла на Центральном корте Открытого чемпионата Великобритании. По итогам пяти партий победу праздновал Андрей Рублёв – 7:5, 6:3, 6:7 (6:8), 6:7 (5:7), 6:4. Матч порадовал зрителей изобилием увлекательных розыгрышей.

Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в дуэте с французом Николя Маю прошла во второй раунд смешанного разряда Уимблдона.

