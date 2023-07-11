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Аддад Майя рассказала о полученной травме во время матча с Рыбакиной

Беатрис Аддад Майя рассказала о полученной травме во время матча с Рыбакиной Фото: wimbledon.com
13-я ракетка мира Беатрис Аддад Майя прокомментировала травму, из-за которой снялась с матча 1/8 финала Уимблдона против казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной, сообщает Zakon.kz.

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Встреча в рамках четвертого круга Уимблдона завершилась досрочно в первом сете при счете 4:1 в пользу Рыбакиной. На пресс-конференции Аддад Майя рассказала о боли в ноге и пояснице.

Я удивлена, потому что всю неделю чувствовала себя хорошо. Я очень расстроена, что не было возможности играть дальше. Особенно с учетом того, что это был мой первый матч на Центральном корте Уимблдона - моего любимого турнира. В жизни такое случается. Не со всем получается справиться, и теперь у меня стоит задача как можно скорее восстановиться. Снова проблема со спиной, с поясницей. Мы пока точно не знаем, но я почувствовала мышцу, а потом стрельнуло по ноге - как будто нерв зажало. Беатрис Аддад Майя
Аддад Майя рассказала о полученной травме во время матча с Рыбакиной

Фото: wimbledon.com

Первая ракетка Казахстана так же поделилась эмоциями о внезапной травме соперницы.

Никогда не бывает легко завершать матч таким образом. Надеюсь, у нее ничего серьезного. Насколько я поняла, на все повлиял один момент. Надеюсь, ей будет лучше.Елена Рыбакина

12 июля в четвертьфинале Уимблдона Рыбакина сыграет с Онс Жабер (Тунис), над которой одержала победу в финале прошлогоднего турнира.

Ранее Онс Жабер заявила, что намерена взять реванш у Елены за поражение на Открытом чемпионате Великобритании-2022. 

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