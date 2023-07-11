"Уимблдон-2023": гонщики Формулы-1 посетили матч Алькараса и Берреттини
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Матч проходил на Центральном корте Всеанглийского клуба. По итогам противостояния в четвертьфинал пробился Алькарас, победив со счетом 3:6, 6:3, 6:3, 6:3.
Live love laugh Piarles at Wimbledon ✨ #Alpine pic.twitter.com/BgVrPYnEyb— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) July 11, 2023
За выход в полуфинал британского "Большого шлема" Алькарас сразится с шестой ракеткой мира датчанином Хольгером Руне (6).
Ранее Беатрис Аддад Майя рассказала о полученной травме во время матча с действующей чемпионкой Уимблдона Еленой Рыбакиной.