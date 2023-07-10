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"Уимблдон-2023": Анна Данилина вышла в четвертьфинал смешанного разряда

Анна Данилина и Николя Маю вышли в 1/4 Уимблдона в миксте Фото: wimbledon.com
Первая ракетка Казахстана в парном разряде Анна Данилина в тандеме с опытным французским теннисистом Николя Маю пробилась в четвертьфинал смешанного разряда Открытого чемпионата Великобритании, сообщает Zakon.kz.

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Во втором круге казахстанско-французский дуэт выиграл у российско-итальянского тандема Людмила Самсонова – Андреа Вавассори. Трехсетовый матч длился 2 часа 14 минут, и в упорной борьбе завершился со счетом – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (10:8).

За выход в полуфинал Анна Данилина и Николя Маю поспорят с седьмой парой смешанного разряда Мате Павич (Хорватия) – Людмила Киченок (Украина).

Ранее Елена Рыбакина вышла в четвертьфинал женского одиночного разряда. 

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Пахита Амири
Великобритания Казахстан
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