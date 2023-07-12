"Уимблдон-2023": расписание женской сетки с участием Елены Рыбакиной

12 июля пройдут заключительные четвертьфинальные матчи Уимблдона в женском одиночном разряде, определится вторая полуфинальная пара. Zakon.kz представляет расписание женской сетки.

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В 18:00 по времени Астаны на корт №1 выйдет вторая ракетка мира Арина Соболенко из Беларуси и 25-я сеяная американка Мэдисон Кис. В другом четвертьфинале поборются прошлогодние финалистки – действующая чемпионка Елена Рыбакина и Онс Жабер из Туниса. Первая ракетка Казахстана начнет игру на Центральном корте в 18:30.

Расписание женского одиночного турнира на 12 июля

18:00. Мэдисон Кис (США, 25) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

18:30. Онс Жабер (Тунис, 6) – Елена Рыбакина (Казахстан, 3)

Первыми полуфиналистками стали Элина Свитолина (Украина), получившая уайлд-кард от организаторов, и Маркета Вондроушова (Чехия). Украинская теннисистка, которая возвратилась в тур после рождения ребенка, сенсационно обыграла первую ракетку мира польку Игу Швёнтек со счетом 7:5, 6:7 (5:7), 6:2.

Маркета Вондроушова, не имеющая номер посева, неожиданно переиграла четвертую ракетку мира американку Джессику Пегулу – 6:4, 2:6, 6:4. За выход в финал Свитолина сыграет с Вондроушовой.

Ранее представительница Казахстана Ярослава Шведова стартовала с победы в турнире легенд Уимблдона.