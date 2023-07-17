Все о теннисе
"Дневники Уимблдона": заключительный выпуск о британском "Большом шлеме"
Фото: wimbledon.com
В пригороде Лондона завершился самый престижный турнир в теннисном календаре – Уимблдон. Zakon.kz представляет заключительный выпуск специального проекта "Дневники Уимблдона" от Olimpbet.
Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".
Ранее был представлен четвертый выпуск "Дневники Уимблдона".
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