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"Уимблдон-2023": расписание мужского полуфинала

Расписание полуфинальных матчей мужского одиночного разряда Уимблдона Фото: wimbledon.com
Организаторы Уимблдона представили расписание полуфинальных матчей мужского одиночного разряда, которые состоятся завтра, 14 июля, сообщает Zakon.kz.

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Откроет программу игрового дня встреча действующего чемпиона британского "Шлема" серба Новака Джоковича (2 в рейтинге АТР) и представителя Италии Янника Синнера (8 в рейтинге АТР). Матч поставлен первым запуском на Центральном корте и начнется в 18:30 по времени Астаны.

Сразу же после этой игры (вторым запуском) на площадку выйдет первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас. Он поспорит за выход в финал с российским теннисистом Даниилом Медведевым (3 в рейтинге АТР).

Ранее российский теннисист Карен Хачанов сообщил о рождении второго сына. 

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