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Андрей Голубев одержал победу в финале турнира АТР-250

Андрей Голубев одержал победу в финале турнира АТР-250 Фото: ktf.kz
На турнире серии АТР-250 в Стокгольме (Швеция) завершился финальный матч в парном разряде. За чемпионский титул боролся казахстанский теннисист Андрей Голубев в паре с украинцем Денисом Молчановым, сообщает Zakon.kz.

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В решающей игре казахстанско-украинская пара выиграла у тандема Юки Бхамбри (Индия)/Джулиан Кэш (Великобритания) со счетом 7:6, 6:2. Для казахстанского теннисиста, это первый титул на турнирах АТР в парном разряде.

Продолжительность встречи составила 1 час 37 минут. За это время Голубев и Молчанов один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из трех.

Андрей Голубев и Денис Молчанов на турнире в Швеции показали великолепную игру. В первом круге они прошли аргентинский дуэт Андрес Мольтени (11 АТР в парном разряде)/Максимо Гонсалес (12 АТР в парном разряде), который был посеян на турнире под первым номером (7:5, 3:6, 10:7).

Во втором раунде Голубев и Молчанов отправили домой Франциско Кабрала (Португалия) и Генри Паттена (Великобритания), которые были в числе фаворитов турнира. Кроме того, Франциско Кабрал и Генри Паттен одержали победу над казахстанцем Александром Недовесовым и эквадорцем Госало Эскобаром (7:6, 6:4).

В третьем круге (полуфинал) казахстанско-украинская пара разобралась с дуэтом Роберт Галлоуэй (США)/ Альбано Оливетти (Франция) – 7:5, 6:2.

На прошлой неделе Голубев и Молчанов потерпели поражение в финале турнира серии "Челленджер" в Словакии.

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