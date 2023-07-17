Гордость испанского спорта и всех мадридцев: пресс-служба "Реала" поздравила Алькараса с победой на Уимблдоне

Карлос Алькарас продолжает получать поздравления с победой на Уимблдоне. На этот раз успех первой ракетки мира на Открытом чемпионате Великобритании отметили в клубе "Реал". Пресс-служба "сливочных" опубликовала пост в социальных сетях в честь нового чемпиона, сообщает Zakon.kz.

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В финале Уимблдона Алькарас обыграл вторую ракетку мира Новака Джоковича со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Таким образом, Карлос не позволил Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по количеству побед на травяном "Шлеме" со швейцарцем Роджером Федерером. Для испанца это второй титул на турнирах "Большого шлема" в карьере. В прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США.

"Карлос Алькарас, поздравляем с блестящей победой на Уимблдоне. И поздравляем с сохранением первой строчки в мировом теннисном рейтинге. Вы являетесь предметом гордости испанского спорта и всех мадридцев", – написано в официальном "Твиттере" футбольного клуба "Реал".

Ранее был Карлос Алькарас прокомментировал победу на Уимблдоне.