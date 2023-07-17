Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Гордость испанского спорта и всех мадридцев: пресс-служба "Реала" поздравила Алькараса с победой на Уимблдоне

Пресс-служба Реала поздравила Алькараса с победой на Уимблдоне Фото: wimbledon.com
Карлос Алькарас продолжает получать поздравления с победой на Уимблдоне. На этот раз успех первой ракетки мира на Открытом чемпионате Великобритании отметили в клубе "Реал". Пресс-служба "сливочных" опубликовала пост в социальных сетях в честь нового чемпиона, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Всео теннисе".

В финале Уимблдона Алькарас обыграл вторую ракетку мира Новака Джоковича со счетом 1:6, 7:6 (8:6), 6:1, 3:6, 6:4. Таким образом, Карлос не позволил Джоковичу завоевать восьмой титул Уимблдона и сравняться по количеству побед на травяном "Шлеме" со швейцарцем Роджером Федерером. Для испанца это второй титул на турнирах "Большого шлема" в карьере. В прошлом году он выиграл Открытый чемпионат США.

"Карлос Алькарас, поздравляем с блестящей победой на Уимблдоне. И поздравляем с сохранением первой строчки в мировом теннисном рейтинге. Вы являетесь предметом гордости испанского спорта и всех мадридцев", – написано в официальном "Твиттере" футбольного клуба "Реал".

Ранее был Карлос Алькарас прокомментировал победу на Уимблдоне. 

Читайте также

Зара Даркен потерпела поражение в стартовом матче турнира WTA 250 в Италии

В Астане пройдут международные турниры

"Уимблдон-2023": видеообзор финальных матчей в парных разрядах

Пахита Амири
Испания
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
material Материалы
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Астрологи рассказали, кому благоволят звезды в августе
Какие марки автомобилей наиболее популярны в Казахстане
Какие автомобили наиболее популярны у казахстанских водителей
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Многокилометровые пробки на трассе Конаев – Алматы сняли на видео
Кому в Казахстане готовы платить зарплату от 700 тысяч тенге
Каким сотрудникам работодатели Казахстана готовы платить от 700 тысяч тенге
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления