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Каспер Рууд предстал в образе викинга

Каспер Рууд предстал в образе викинга Фото: Twitter/CasperRuud98
Четвертая ракетка мира, норвежский теннисист Каспер Рууд принял участие в необычной фотосессии. Трехкратный финалист турниров "Большого шлема" в образе викинга позировал перед камерой знаменитого фотографа Дэвида Ярроу, сообщает Zakon.kz.

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Снимками с фотосессии Каспер Рууд поделился в социальных сетах. Теннисист признался, что ему выпала огромная честь посотрудничать со всемирно известным фотографом.

"Этим летом мне выпала честь поработать со всемирно известным фотографом и филантропом Дэвидом Ярроу во время его посещения Норвегии, и вот результат! Я так взволнован результатом, для меня большая честь стать частью его удивительной работы. Мы провели такой весёлый день, делая эти фотографии, а грозная норвежская погода сделала результат ещё лучше!" – подписал снимки Рууд.Каспер Рууд

На прошедшей неделе Рууд остановился в шаге от полуфинала грунтового турнира категории ATP-500 в Гамбурге (Германия). В четвертьфинальном матче Каспер со счетом 0:6, 4:6 проиграл 71 ракетке мира, французу Артюру Филу.

Ранее американский теннисист Тейлор Фритц принял участие в фотосессии для модного журнала. 

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