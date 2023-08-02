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Чемпион "Кубка президента" отправился покорять португальские корты

Денис Евсеев принимает участие в турнире серии Челленджер в Порту Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Денис Евсеев принимает участие в турнире серии "Челленджер" в Порту (Португалия) в одиночном и парном разрядах, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

В парном разряде Денис Евсеев (340 АТР) вместе с украинцем Александром Брайниным (765 АТР) не смогли преодолеть первый круг. В стартовом матче они уступили дуэту из Индии Дивидж Шаран – Ники Калиянда Пунача со счетом 3:6, 6:3, 5:10.

Теперь казахстанец продолжит выступление на турнире в одиночном разряде. В первом раунде основной сетки Денис Евсеев встретится с хозяином корта Жоао Домингешем, который занимает 541 место в рейтинге АТР.

30 июля Денис Евсеев праздновал победу на домашнем турнире серии "Челленджер" – "Кубке президента".

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