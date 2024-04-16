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Бейбит Жукаев успешно стартовал на турнире в Мексике

Бейбит Жукаев успешно стартовал на турнире в Мексике Фото: KTF
В Акапулько (Мексика) стартовал турнир серии АТР Challenger. Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№189 АТР) провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец одержал победу над швейцарским игроком Антуаном Белье (№343 АТР) со счетом 7:5, 6:4. Игроки хорошо знакомы друг с другом, Жукаев и Белье на последних турнирах выступали в тандеме в парных разрядах, однако они впервые встречались между собой в "одиночке".

Продолжительность матча составила 1 час 25 минут. За это время Бейбит девять раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта из двух.

Во втором раунде Жукаев встретится с австралийцем Тристаном Скулкейтом (№150 АТР).

На прошлой неделе Бейбит Жукаев принял участие в другом "Челленджере" в Мексике, где добрался до 1/4 финала.

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