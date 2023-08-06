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Видеообзор финального матча Стефанос Циципас – Алекс Де Минаур

Видеообзор финального матча Стефанос Циципас – Алекс Де Минаур Фото: atptour
В финальном матче турнира ATP-250 в Лос-Кабос (Мексика) греческий теннисист Стефанос Циципас выиграл у представителя Австралии Алекса Де Минаура со счетом 6:3, 6:4. Представлен видеообзор этой встречи, сообщает Zakon.kz.

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Грек увеличил преимущество в очном противостоянии – 12:1. Титул в Мексике стал для Циципаса первым в сезоне и 10-м в карьере. Он заработает 250 рейтинговых очков и $129,660 призовых, а также поднимется на четвёртую строчку мировой классификации. Де Минаур получит 150 баллов и $75,630﻿.

Ранее на турнире в Вашингтоне определились финалисты в мужском одиночном разряде. 

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Мексика
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