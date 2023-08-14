Видеообзор финального матча "Мастерса" в Торонто

Итальянский теннисист Янник Синнер стал чемпионом турнира серии "Мастерс" в Торонто (Канада). В финале он выиграл у Алекса де Минора из Австралии со счетом 6:4, 6:1, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Матч продолжался 1 час 29 минут. По ходу встречи Янник Синнер выполнил пять эйсов и реализовал столько же брейк-пойнтов из десяти, совершил две двойные ошибки. Его соперник, Алекс де Минор, в свою очередь, подал одну подачу навылет, реализовал два брейк-пойнта из четырех и допустил одну двойную ошибку.

В личных встречах счет – 5:0 в пользу итальянского теннисиста. Для Синнера данный титул стал восьмым в карьере, вторым в сезоне и первым на турнирах серии Мастерс.

Он заработал 1000 рейтинговых очков и $1,019,035 призовых, де Минор – 600 баллов и $﻿556,630 .

Благодаря победе Синнер поднялся на шестую строчку в обновленном рейтинге АТР – наивысшую в своей карьере.

Ранее чемпионкой женского "Мастерса" в Монреале стала американская теннисистка Джессика Пегула.