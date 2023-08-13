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Видеообзор полуфинальных матчей "Мастерса" в Торонто. Результаты дня

Видеообзор полуфинальных матчей Мастерса в Торонто. Результаты дня Фото: atptour
На турнире серии ATP-1000 в Торонто (Канада) прошли полуфинальные матчи. Представлен видеообзор игр, сообщает Zakon.kz.

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Итальянский теннисист Янник Синнер (8 в рейтинге) обыграл американца Томми Пола (14 в рейтинге) со счетом 6:4, 6:4.

Продолжительность встречи составила 1 часа 53 минуты. За это время Синнер сделал четыре эйса, допустил три двойные ошибки и реализовал 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Пола три подачи навылет, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

В финале турнира Синнер встретится с австралийцем Алексом де Минором, который в полуфинале обыграл испанца Алехандро Давидович-Фокину со счетом со счетом 6:1, 6:3.

Матч продолжался 1 час 17 минут. По ходу встречи Алекс де Минор выполнил четыре эйса и реализовал семь брейк-пойнтов из девяти. Алехандро Давидович-Фокина, в свою очередь, реализовал три брейк-пойнта из девяти и допустил четыре двойные ошибки.

Ранее был представлен видеообзор полуфинального матча женского "Мастерса" в Монреале. 

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