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Видеообзор финального матча "Мастерса" в Монреале

Видеообзор финального матча &quot;Мастерса&quot; в Монреале Фото: АТР
В Монреале (Канада) завершился турнир серии АТР-1000. В финале одиночного разряда встретились российский теннисист Андрей Рублёв и Алексей Попырин из Австралии. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Победу праздновал Алексей Попырин со счетом 6:2, 6:4. Продолжительность встречи составила 1 час 30 минут. За это время Рублёв сделал четыре эйса, допустил пять двойных ошибок и реализовал один из шести брейк-пойнтов. На счету Попырина десять подач навылет, три двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти.

Счет в личных встречах между Рублёвым и Попыриным стал 2:1 в пользу австралийца.

На пути к финалу Андрей Рублёв переиграл Томаса Мартина Этчеверри, Брэндона Накашиму, Янника Синнера и Маттео Арнальди.

Попырин на пути к финалу прошел Томаша Махача, Бена Шелтона, Григора Димитрова, Хуберта Хуркача и Себастьяна Корду.

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Благодаря этому успеху Попырин улучшил свое положение в мировом рейтинге аж на 39 строчек, поднявшись с 62-е на 23-е место.

Алексей стал первым австралийским теннисистом после Ллейтона Хьюитта в 2001 году, выигравшим турнир категории "Мастерс".

Также Попырин стал четвертым игроком из Австралии, выигравшим "тысячник". Ранее на "Мастерсах" побеждали Ллейтон Хьюитт, Патрик Рафтер и Марк Филиппуссис. Для него это самый крупный титул в карьере.

Сегодня, 13 августа, 25-летний Попырин проведет первый матч на хардовом турнире категории "Мастерс" в Цинциннати. Его соперником в стартовом круге будет французский теннисист Гаэль Монфис. В случае победы во втором раунде австралиец сыграет против третьей ракетки мира Карлоса Алькараса из Испании.

Ранее американский теннисист Бен Шелтон (14 АТР) расхвалил 25-ю ракетку мира из Казахстана Александра Бублика. 

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