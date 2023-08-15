Экс-первая ракетка мира Энди Маррей и украинская теннисистка Элина Свитолина снялись с "Мастерса" в Цинциннати

Пресс-служба турнира в Цинциннати объявила о снятии с соревнований британского теннисиста. В основной сетке Мастерса в США его заменит лаки-лузер. В турнире также не примет участие украинка Элина Свитолина, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

В первом круге Энди Маррей должен был сыграть с россиянином Кареном Хачановым. На прошлой неделе британец снялся по ходу турнира в Торонто из-за травмы мышц живота.

Ранее стало известно, что трехкратный чемпион турниров "Большого шлема", двукратный олимпийский чемпион 36-летний Энди Маррей примет участие в Кубке Дэвиса, который пройдет с 12 по 18 сентября. Помимо Маррея, в состав вошли Кэмерон Норри (15 ракетка мира), Даниэль Эванс (28 в рейтинге АТР) и Нил Скупски (победитель Уимблдона в парном разряде).

Также с турнира в Цинциннати из-за травмы снялась украинка Элина Свитолина. У нее повреждение правой ноги. В матче первого круга Свитолина должна была встретиться с Каролиной Возняцки, которая также вернулась в тур после декретного отпуска. Место Свитолины займет экс-россиянка Варвара Грачёва, которая с лета этого года выступает за Францию.

"К сожалению, после Уимблдона я испытываю боль в ногах. Мне посоветовали пройти обследование после Монреаля, которое выявило некоторые проблемы. Их требуется решить и отдохнуть, поэтому я не смогу сыграть в Цинциннати в этом году. Я всегда разочарована, выбывая из игры, где бы то ни было, но я действительно люблю болельщиков в Цинциннати и люблю играть перед ними, что делает это решение еще более трудным. Однако мне нужно последовать совету врачей. Сейчас я сделаю все возможное, чтобы отдохнуть и восстановиться к Открытому чемпионату США. Спасибо вам за понимание". Элина Свитолина

На прошлой неделе Свитолина проиграла Даниэль Коллинз в первом круге "Мастерса" в Монреале. Перед этим украинка добралась до полуфинала Уимблдона. В социальных сетях Свитолина прокомментировала свое снятие с турнира в США.



Ранее экс-первая ракетка мира Винус Уильямс одержала волевую победу в первом круге "Мастерса" в США.