Все о теннисе
Казахстанец Денис Евсеев пробился в полуфинал "Челленджера"
Фото: ktf.kz
Наш теннисист Денис Евсеев обыграл соперника из Франции Максима Жанвье и вышел в полуфинал турнира серии "Челленджер", который проходит в польском городе Гродзиск-Мазовецкий, сообщает Zakon.kz.
Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".
Как отметили в ФТК, в четвертьфинале казахстанец за два с половиной часа одержал волевую победу над Жанвье со счетом 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).
Во время игры казахстанец исполнил две подачи навылет и совершил пять двойных ошибок. Также Денис Евсеев выиграл 11 очков и пять геймов подряд.
Соперник Евсеева по полуфиналу определится позже.
Казахстанец на данный момент располагается на 307-й строчке мирового рейтинга ATP.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript