Ига Швёнтек: Я призываю болельщиков искать больше положительных моментов

Первая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась своими эмоциями после матча третьего круга на "Мастерсе" в Цинциннати. Польская теннисистка призналась, что получает много негативных сообщений в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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В 1/8 финала Ига Швёнтек выиграла у представительницы Китая Чжэн Циньвэнь со счетом 3:6, 6:1, 6:1. Болельщикам лучшей теннисистки мира не понравилось, что их любимица проиграла первую партию. На послематчевой пресс-конференции Швёнтек призвала поклонников быть более чуткими.

"Конечно, матч получился неидеальным, мы все это видели. Но удивительно то, сколько хейта льется на меня и мою команду даже после проигранного сета. Призываю людей быть более чуткими, когда они пишут комментарии в интернете. Меня огорчает, когда начинают осуждать меня и мою команду. Я призываю болельщиков искать больше положительных моментов. Даже сегодня: я не слишком удачно начала матч, но смогла же найти решение. В интернете часто пишут, что я не играю на 100%. Думаю, мир был бы лучше, если бы мы не осуждали друг друга и не писали ничего подобного. Люди высказываются не только в соцсетях и комментариях, они пишут электронные письма и сообщения мне и моей команде. Безумие какое-то. Бывает, что люди обращают внимание на положительные моменты, но в интернете все больше злых комментариев. Мне бы хотелось изменить это, иначе интернет перестанет быть безопасным местом для нас". Ига Швёнтек

В четвертьфинале Ига Швёнтек сыграет с чемпионкой Уимблдона-2023 Маркетой Вондроушовой (Чехия, 10).

Ранее был представлен видеообзор матча Иги Швёнтек с Чжэн Циньвэнь.