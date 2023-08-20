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Без сюрпризов: Джокович и Алькарас вышли в финал "Мастерса" в Цинциннати. Видеообзор и результаты полуфинала

Джокович и Алькарас вышли в финал Мастерса в Цинциннати Фото: wsopen.com
На турнире серии "Мастерс" в Цинциннати завершились полуфинальные матчи мужского турнира. Определились финалисты состязаний, сообщает Zakon.kz.

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В первом полуфинале лучший теннисист планеты Карлос Алькарас не без труда преодолел полуфинальную стадию. Испанец в упорной борьбе обыграл представителя Польши Хуберта Хуркача (20 АТР) со счетом 2:6, 7:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 2 часа 19 минут. За это время Алькарас сделал две подачи навылет и реализовал 1 брейк-пойнт из 11. На счету поляка десять эйсов, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырех.

В финале "Мастерса" Алькарас встретится с Новаком Джоковичем (Сербия), который в тяжелейшем матче одолел Александра Зверева (17 АТР, Германия) со счетом 7:6 (7:5), 7:5.

Продолжительность встречи составила 2 часа и 6 минут. За это время Джокович сделал четыре подачи навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал два из шести возможных брейк-пойнта (33%). В свою очередь Зверев исполнил 10 эйсов, совершил три двойные ошибки и реализовал один из четырех заработанных брейк-пойнтов.

Ранее на "Мастерсе" в Цинциннати определились финалистки женского турнира.  

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