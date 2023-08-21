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Видеообзор рекордного матча Новак Джокович – Карлос Алькарас

Видеообзор рекордного матча Новак Джокович – Карлос Алькарас Фото: wsopen.com
Вторая ракетка мира Новак Джокович выиграл у первого номера мирового рейтинга Карлоса Алькараса в финале "Мастерса" в Цинциннати. Это был самый продолжительный поединок в истории турниров серии ATP-1000. Представлен видеообзор титульной встречи, сообщает Zakon.kz.

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Рекордный матч длился 3 часа 49 минут. Джокович одержал победу над испанским теннисистом со счетом 5:7, 7:6 (9:7), 7:6 (7:4).

Ранее был представлен видеообзор женского финала на "Мастерсе" в США. 

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