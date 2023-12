Новак Джокович проиграл Карлосу Алькарасу в выставочном матче в Эр-Рияде

"100% CASHBACK" на первую ставку до 100 000 тенге новым клиентам от букмекера №1 в Казахстане OLIMPBET. Если ваша ставка не сыграет — вернем всю сумму на счет!

20-летний испанский теннисист в упорной борьбе одержал победу над 24-кратным чемпионом турниров "Большого шлема" Новаком Джоковичем со счетом 4:6, 6:4, 6:4.

حضور مباراة كأس موسم الرياض للتنس مستمتعين بمشاهدة المصنف العالمي الأول والمصنف العالمي الثاني في ملعب المملكة أرينا 🥎🏆🔥

The crowd gave a strong and enthusiastic welcome to tennis champions Djokovic and Alcaraz before their match in the #RiyadhSeason Tennis Cup at Kingdom… pic.twitter.com/OBFNuM5CiZ