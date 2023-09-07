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Александр Зверев: Мое самое сильное оружие исчезло после первого сета

Александр Зверев прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США от первой ракетки мира Карлоса Алькараса Фото: usopen.org
Немецкий теннисист Александр Зверев прокомментировал поражение в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США от первой ракетки мира Карлоса Алькараса. 12 номер мирового рейтинга проиграл со счетом 3:6, 2:6, 4:6, сообщает Zakon.kz.

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На пресс-конференции Александр Зверев отметил, что почувствовал боль в подколенном сухожилии левой ноги.

"Я был включен в игру с первого сета. Я мог переломить ход встречи, но не получилось. Во втором сете я почувствовал боль в подколенном сухожилии в левой ноге. Из-за этого скорость моей подачи сильно упала. В матче с Алькарасом мне особенно был нужен хороший день, но все сложилось так, как сложилось. Мое самое сильное оружие исчезло после первого сета, и трудно навязать борьбу, когда у тебя его нет".Александр Зверев

За выход в финал соревнований Карлос Алькарас поспорит с российским теннисистом Даниилом Медведевым.

Ранее был представлен видеообзор четвертьфинальных матчей мужского турнира. 

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