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Новак Джокович: Я не хочу уходить из этого спорта

Новак Джокович после победы на US Open ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции Фото: usopen.org
24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" Новак Джокович после победы на US Open ответил на вопросы журналистов на пресс-конференции. Первый номер мирового рейтинга рассказал, как настирает себя на велики победы в начале сезона, сообщает Zakon.kz.

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После поражения Новака Джоковича на "Уимблдоне-2023", некоторые задавались вопросом, можно ли это считать передачей эстафеты. Сербский теннисист признался, как тот матч повлиял на его мысли и дальнейшие выступления.

Людям нравится говорить. Поэтому есть много разных мнений. Но мне незачем следить за тем, что все обсуждают – новое поколение, следующее поколение, будущее поколение, как его ни назови, или передачу эстафеты, которая происходит или не происходит в спорте. Я сконцентрирован на том, что должен делать и как мне привести себя в наилучшее состояние, чтобы завоевывать главные трофеи в теннисе. Вот что для меня важно. Конечно, наше с Алькарасом соперничество идет на пользу нашему виду спорта. Он как глоток свежего воздуха для тенниса. Прекрасный, потрясающий игрок и отличный парень.Новак Джокович

После завершения Открытого чемпионата США Новак Джокович возглавил мировой рейтинг, сместив с вершины испанца Карлоса Алькараса.

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Думаю, мы все хотим привлекать к теннису больше внимания. Чем больше людей будет интересоваться теннисом в том или ином виде, тем лучше для всех нас. Но все же в начале года я всегда ставлю цель выиграть все "Большие шлемы". Конечно, я бы сразу согласился, если бы мне сказали, что я выиграю три из четырех турниров и выйду в финал на Уимблдоне. Немного жалею, что не победил в этом финале. Но у меня гораздо больше поводов для радости, чем для каких-то сожалений. Я буду работать дальше. Мне комфортно в моем теле. Я по-прежнему ощущаю поддержку со стороны окружения, команды, семьи.Новак Джокович

36-летний Джокович отметил, что еще может конкурировать с молодыми теннисистами и выигрывать турниры "Большого шлема".

Турниры "Большого шлема" всегда были для меня приоритетом на протяжении всего сезона, и я говорил об этом в последние годы. Я не так часто участвую в других турнирах, поэтому стремлюсь выстраивать подготовку так, чтобы выходить на пик к "Шлемам". Именно такими моментами и эмоциями я мотивирую себя ежедневно, когда не выступаю на турнирах. Да, порой спрашиваю себя, зачем мне это надо на данном этапе, после всего, чего я достиг. Сколько еще я хочу играть? Безусловно, такие вопросы возникают. Но пока я знаю, что по-прежнему показываю такой высокий уровень и побеждаю на крупнейших турнирах, я не хочу уходить из этого спорта.Новак Джокович

Ранее был представлен видеообзор финального матча US Open между Новаком Джоковичем и Даниилом Медведевым. 

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