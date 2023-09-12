Крис Эверт: Заслуженное первое место в рейтинге

18-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт поздравила Арину Соболенко с восхождением на первую строчку рейтинга WTA, сообщает Zakon.kz.

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Легендарная Крис Эверт отметила, что белорусская теннисистка заслуженно возглавила табель о рангах.

"Поздравляю Арину! Она замечательно и очень уверенно провела эти 12 месяцев на корте. Заслуженное первое место в рейтинге", – написала Эверт на своей странице в социальных сетях. Крис Эверт

Соболенко сместила с первой строчки рейтинга WTA четырехкратную чемпионку турниров "Большого шлема" польку Игу Швёнтек. Арина – 29 в истории WTA-тура первая ракетка мира. Также она стала восьмой теннисисткой, побывавшей на вершине табеля о рангах в парном и одиночном разрядах. В феврале 2021 года она возглавила парный мировой рейтинг, благодаря победе вместе с Элизе Мертенс из Бельгии, на Открытом чемпионате Австралии. Ранее оба рейтинга смогли возглавить только семь тенниситок: Мартина Навратилова, Аранта Санчес-Викарио, Мартина Хингис, Линдсей Дэвенпорт, Ким Клейстерс, Серена Уильямс, Винус Уильямс.

Стоит отметить, Арина Соболенко стала второй представительницей Беларуси, заслужившей титул первой ракетки мира. В 2012 лидирующую позицию 51 неделю удерживала Виктория Азаренко.

В финале Открытого чемпионата США 2023 года Соболенко уступила американской теннисистке Кори Гауфф.