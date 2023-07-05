Комментатор Крис Эверт "переименовала" Казахстан во время матча Елены Рыбакиной

18-кратная чемпионка турниров "Большого шлема", комментатор ESPN Крис Эверт допустила оговорку во время трансляции матча между казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной и американкой Шелби Роджерс в первом круге Уимблдона, сообщает Zakon.kz.

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"Рыбакина – русская. Она выступала за Россию, а затем переехала в Касаткину", – сказала Эверт. Ее сразу поправил второй комментатор, а Эверт признала ошибку и извинилась.

Позже на эту ситуацию отреагировала россиянка Дарья Касаткина. Она написала в соцсетях: "Они только что создали новую страну".

They just created a new country😂 https://t.co/HpIWXM0IOX — Daria Kasatkina (@DKasatkina) July 4, 2023

Рыбакина в первом круге обыграла американку Шелби Роджерс со счетом 4:6, 6:1, 6:2. Во втором раунде действующая чемпионка Уимблдона встретится с победительницей пары Ализе Корне (Франция) – Нао Хибино (Япония).

Ранее Елена Рыбакина прокомментировала свою победу в первом круге Уимблдона.