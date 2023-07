Комментатор Крис Эверт "переименовала" Казахстан во время матча Елены Рыбакиной

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet вернет ее стоимость. Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

"Рыбакина – русская. Она выступала за Россию, а затем переехала в Касаткину", – сказала Эверт. Ее сразу поправил второй комментатор, а Эверт признала ошибку и извинилась.

Позже на эту ситуацию отреагировала россиянка Дарья Касаткина. Она написала в соцсетях: "Они только что создали новую страну".

They just created a new country😂 https://t.co/HpIWXM0IOX