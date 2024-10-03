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Бейбит Жукаев дал бой российскому теннисисту на "Мастерсе" в Шанхае

Бейбит Жукаев дал бой российскому теннисисту на &quot;Мастерсе&quot; в Шанхае Фото: ФТК
В Шанхае (Китай) проходит турнир серии АТР-1000 (хард). Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч первого круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре основной сетки "Мастерса" казахстанец в упорной борьбе проиграл россиянину Роману Сафиуллину (61 АТР) со счетом 6:7, 4:6.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. Жукаев выполнил 14 эйсов при одной двойной ошибке и выиграл один брейк-пойнт из восьми. Сафиуллин пять раз подал навылет, допустив две двойные ошибки, и реализовал два из трех заработанных брейк-пойнтов.

Во втором раунде турнира в Шанхае Сафиуллин встретится с еще одним представителем Казахстана, 27-й ракеткой мира Александром Бубликом.

Ранее Александр Шевченко с победы начал "Мастерс" в Шанхае.

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