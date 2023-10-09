Ига Швёнтек прокомментировала победу на "Мастерсе" в Пекине. Видеообзор финального матча

В Пекине (Китай) завершился турнир категории WTA-1000 (хард). В одиночном разряде победу праздновала теннисистка из Польши Ига Швёнтек. Вторая ракетка мира прокомментировала выступление на китайском "тысячнике", сообщает Zakon.kz.

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В финале Ига Швёнтек обыграла россиянку Людмилу Самсонову со счетом 6:2, 6:2. Встреча продлилась 1 час и 10 минут. Стоит отметить, в этой игре экс-первая ракетка мира не допустила ни одной невынужденной ошибки.

Для Швёнтек, это пятый титул в этом сезоне и 16 в карьере. В 2023 году она также выиграла турниры в Дохе, Штутгарте, Варшаве и защитила титул на "Ролан Гаррос". Польская теннисистка призналась, что победа в Пекине придаст ей уверенности перед Итоговым турниром года в Мексике, где она намерена вернуть себе первую строчку в мировом рейтинге.

"Я чувствую, что этот турнир придаст мне уверенности в оставшейся части сезона, а также в дальнейшей моей карьере. Я поняла, что всегда есть шанс преодолеть трудности, работая над собой, что ты всегда можешь стать лучше. Иногда это довольно просто, но мы склонны усложнять ситуацию у себя в голове. Я действительно счастлива, что просто сосредоточилась на тяжелой работе, и этот труд окупился", – сказала Ига Швёнтек.





В шаге от финала турнира в Пекине остановилась первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина. В полуфинале она проиграла россиянке Людмиле Самсоновой.