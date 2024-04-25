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Денис Евсеев пробился в четвертьфинал турнира в Китае

Денис Евсеев пробился в четвертьфинал турнира в Китае Фото: АТР
В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии АТР "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч второго круга в одиночном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Денис Евсеев (№184 АТР) выиграл у австралийца Филипа Секулича (№262 АТР) со счетом 7:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 39 минут. В активе казахстанца восемь эйсов и два реализованных брейк-пойнта из 7.

В следующем раунде (1/4 финала) Евсеев сыграет с Марком Лаялом (№223 АТР, Эстония).

Ранее в первом круге одиночного разряда Денис Евсеев обыграл представителя Турции Алтуга Челикбилека (№401 АТР) со счетом 3:6, 6:1, 6:4. 

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