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Бейбит Жукаев завершил выступление на турнире серии "Челленджер" в Шэньчжэне

Бейбит Жукаев завершил выступление на турнире серии Челленджер в Шэньчжэне Фото: ktf.kz
В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч третьего круга (четвертьфинал) круга, сообщает Zakon.kz.

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Бейбит Жукаев, занимающий 302 место в мировом рейтинге, проиграл теннисисту из Беларуси Егору Герасимову, занимающему 503 строчку в табели о рангах. Игра завершилась со счетом 7:6, 2:6, 3:6.

Ранее в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне поражение потерпел другой казахстанский теннисист – Денис Евсеев.

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