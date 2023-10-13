Бейбит Жукаев завершил выступление на турнире серии "Челленджер" в Шэньчжэне

В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч третьего круга (четвертьфинал) круга, сообщает Zakon.kz.

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Бейбит Жукаев, занимающий 302 место в мировом рейтинге, проиграл теннисисту из Беларуси Егору Герасимову, занимающему 503 строчку в табели о рангах. Игра завершилась со счетом 7:6, 2:6, 3:6.

Ранее в четвертьфинале турнира в Шэньчжэне поражение потерпел другой казахстанский теннисист – Денис Евсеев.