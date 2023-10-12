Денис Евсеев успешно стартовал в парном разряде турнира в Шэньчжэне

В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Денис Евсеев провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в паре с россиянином Алибеком Качмазовым выиграли у дуэта Николай Галак (Беларусь)/ Нам Хоанг Ли (Вьетнам) со счетом 6:4, 6:1. Во втором раунде (четвертьфинал) казахстанско-российский тандем сыграет с австралийской парой Люк Сэвилл/Ли Ту.

Ранее в одиночном разряде турнира в Китае Денис Евсеев одержал уверенную победу во втором круге над Цзе Цуйем (Китай) со счетом 6:4, 6:0. В четвертьфинале казахстанца поджидает Александар Ковачевич (США).