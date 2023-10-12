На "Мастерсе" в Шанхае определился первый полуфиналист

В Шанхае (Китай) проходит турнир серии АТР-1000 (Мастерс). В четвертьфинале 17-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач обыграл представителя Венгрии Фабиана Марожана (91-й в рейтинге ATP) и стал первым полуфиналистом соревнования. Представлен видеообзор игры, сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:3 в пользу польского спортсмена. Продолжительность матча составила 1 час 45 минут. Хуркач 18 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. На счету Марожана четыре эйса, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырех.





В следующем раунде соревнований в Шанхае Хуберт Хуркач встретится с победителем противостояния Бен Шелтон (США) – Себастьян Корда (США).