На "Мастерсе" в Шанхае определился еще один полуфиналист

В Шанхае (Китай) проходит турнир серии АТР-1000 (Мастерс). В одиночном разряде завершился матч 1/4 финала между Григором Димитровым (Болгария) и Николасом Харри (Чили). Представлен видеообзор встречи, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Григор Димитров (19 АТР), выбивший из состязаний в Шанхае вторую ракетку мира Карлоса Алькараса, расправился и с Николасом Харри (22 АТР). Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу болгарского теннисиста.

Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. По ходу матча Григор Димитров выполнил 11 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Николаса Харри – 13 подач навылет и одна двойная ошибка.

За выход в финал Григор Димитров поборется с россиянином Андреем Рублёвым или французом Уго Умбером.





Ранее сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от финальной части сезона.

