На "Мастерсе" в Шанхае определился еще один полуфиналист
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Григор Димитров (19 АТР), выбивший из состязаний в Шанхае вторую ракетку мира Карлоса Алькараса, расправился и с Николасом Харри (22 АТР). Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:2), 6:4 в пользу болгарского теннисиста.
Теннисисты провели на корте 1 час 39 минут. По ходу матча Григор Димитров выполнил 11 эйсов, реализовал один брейк-пойнт из пяти и допустил две двойные ошибки. На счету Николаса Харри – 13 подач навылет и одна двойная ошибка.
За выход в финал Григор Димитров поборется с россиянином Андреем Рублёвым или французом Уго Умбером.
Ранее сербский теннисист Новак Джокович поделился ожиданиями от финальной части сезона.