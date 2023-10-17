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Бывшему тренеру Федерера и Сафина ампутировали ногу

Петеру Лундгрену ампутировали левую ногу Фото: JULIAN FINNEY/GETTY IMAGES
Известному шведскому специалисту Петеру Лундгрену ампутировали левую ногу. По информации журналиста Симона Графа причиной врачебного вмешательства стала инфекция, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Петер Лундгрен в разное время тренировал таких теннисистов, как чилиец Марсело Риос, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Марат Сафин, швейцарец Стэн Вавринка, болгарин Григор Димитров. Интересно, что именно с Лундгреном Федерер завоевал своей первый титул на Уимблдоне.

В марте этого года стало известно, что Лундгрен вернулся к тренерской работе в профессиональном туре спустя почти десять лет. Он начал тренировать 21-летнего швейцарского теннисиста Доминика Штефана Штрикера. В данный момент Доминик занимает 90-ю строчку в рейтинге ATP.

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