Бывшему тренеру Федерера и Сафина ампутировали ногу
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Петер Лундгрен в разное время тренировал таких теннисистов, как чилиец Марсело Риос, швейцарец Роджер Федерер, россиянин Марат Сафин, швейцарец Стэн Вавринка, болгарин Григор Димитров. Интересно, что именно с Лундгреном Федерер завоевал своей первый титул на Уимблдоне.
В марте этого года стало известно, что Лундгрен вернулся к тренерской работе в профессиональном туре спустя почти десять лет. Он начал тренировать 21-летнего швейцарского теннисиста Доминика Штефана Штрикера. В данный момент Доминик занимает 90-ю строчку в рейтинге ATP.
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