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Скончался знаменитый тренер Петер Лундгрен, который был наставником Роджера Федерера и Марата Сафина

Скончался знаменитый тренер Петер Лундгрен, который был наставником Роджера Федерера и Марата Сафина Фото: АТР
Сегодня, 23 августа, скончался 59-летний шведский специалист и теннисист Петер Лундгрен, который тренировал многих топовых игроков. Об этом рассказал его сын Лукас в социальных сетях, сообщает Zakon.kz.

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В прошлом году Лундгрену ампутировали часть левой ноги, он страдал диабетом второго типа. Лундгрен тренировал звезд тенниса – Марсело Риоса, Роджера Федерера, Марата Сафина, Маркоса Багдатиса, Григора Димитрова, Стэна Вавринку и Даниэлу Хантухову.

Швед работал с Федерером с 2000 по 2003 год, в течение которых Роджер выиграл свой первый мэйджор – Уимблдон-2003.

Петер вернулся в Швецию в 2020 году, где провел последние годы своей жизни. Лундгрен начинал свой путь в ATP-туре в качестве игрока. За профессиональную карьеру (1983-1995) Петер выиграл три одиночных и три парных титула. Лучшее рейтинговое достижение – 25-е место (декабрь 1985-го), лучший результат на турнирах "Большого шлема" – четвертый круг Уимблдона-1989, сумма призовых за карьеру – $1,13 млн.

Ранее казахстанский теннисист Александр Бублик вышел в полуфинал выставочного турнира в США.

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