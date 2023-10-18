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С сенсации стартовал пятый игровой день турнира АТР-500 в Токио

Хуберт Хуркач проиграл китайскому теннисисту Чжану Чжичжэню Фото: atptour
В Токио (Япония) проходит турнир серии ATP-500. В первом круге одиночного разряда сенсационное поражение потерпел 11 номер мирового рейтинга Хуберт Хуркач, который на прошлой неделе стал триумфатором "Мастерса" в Шанхае, сообщает Zakon.kz.

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Представитель Польши Хуберт Хуркач проиграл китайскому теннисисту Чжану Чжичжэню (57 в рейтинге) со счетом 6:3, 4:6, 6:7 (4:7).

Продолжительность встречи составила 2 часа и 17 минут. За это время Чжан выполнил десять подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три из шести возможных брейк-пойнтов. В свою очередь, Хуркач сделал пять эйсов, допустил одну двойную ошибку и смог реализовать только три из девяти заработанных брейк-пойнтов.

Во втором круге Чжичжэнь встретится с российским теннисистом Асланом Карацевым.

На прошлой неделе Хуберт Хуркач стал победителем "Мастерса" в Шанхае, обыграв в финале россиянина Андрея Рублёва.

Ранее на турнире в Японии сенсационное поражение потерпел немецкий спортсмен Александр Зверев. 

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