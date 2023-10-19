Бейбит Жукаев покидает "Челленджер" в Китае, проиграв в парном разряде

В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Бейбит Жукаев (249 АТР) в паре с Рэйем Хо (Тайбэй) проиграли китайскому тандему Синь Гао (415 АТР)/ Аоран Ванг (471 АТР) со счетом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 52 минуты.

Ранее казахстанский теннисист в одиночном разряде уступил американцу Александару Ковачевичу (112 АТР) со счетом 4:6, 7:6, 0:6.