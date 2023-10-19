Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Бейбит Жукаев покидает "Челленджер" в Китае, проиграв в парном разряде

Бейбит Жукаев покидает Челленджер в Китае Фото: ktf.kz
В Шэньчжэне (Китай) проходит турнир серии "Челленджер". Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Самое интересное о казахстанском и мировом теннисе, топовых турнирах, закулисье и истории этого вида спорта – в партнерском разделе Zakon.kz и Olimpbet "Все о теннисе".

Бейбит Жукаев (249 АТР) в паре с Рэйем Хо (Тайбэй) проиграли китайскому тандему Синь Гао (415 АТР)/ Аоран Ванг (471 АТР) со счетом 4:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 52 минуты.

Ранее казахстанский теннисист в одиночном разряде уступил американцу Александару Ковачевичу (112 АТР) со счетом 4:6, 7:6, 0:6.

Читайте также

Серена Уильямс подписала контракт на издание откровенных мемуаров

Елена Рыбакина: Иногда это сбивает с толку моих соперниц

Карлос Алькарас снялся с предстоящего турнира в Базеле из-за травмы

Пахита Амири
Казахстан Китай
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Футбол Путевка Евро-2024
Еще две сборные получили путевки на Евро-2024 по футболу
Пятая ракетка мира, чемпионка Уимблдона-2022 Елена Рыбакина рассказала о трудностях, возникших у нее после победы на турнире ‎Большого шлема
Елена Рыбакина: Эту победу было трудно переварить
Почему Неймар надолго останется без футбола
Почему Неймар надолго останется без футбола
"Барыс" проиграл третий матч подряд в КХЛ
"Барыс" проиграл третий матч подряд в КХЛ
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления