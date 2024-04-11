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Бейбит Жукаев одержал победу в парном разряде "Челленджера" в Мексике

Бейбит Жукаев одержал победу в парном разряде Челленджера в Мексике Фото: KTF
В Морелосе (Мексика) проходит турнир серии ATP Challenger. Казахстанский теннисист Бейбит Жукаев (№192 АТР) провел матч первого круга в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

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Казахстанец в паре с Антуаном Белье (Швейцария) одержали победу над американским дуэтом Райан Сеггерман / Патрик Трхак со счетом 7:6 (7:2), 6:7 (7:4), 12:10.

Также Жукаев продолжает выступление в одиночном разряде. Во втором раунде Бейбит сыграет с американцем Кристианом Лангмо (№430 АТР).

В стартовом круге он выиграл у Бенджамина Локо (№194 АТР, Зимбабве) со счетом 7:6, 6:2.

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