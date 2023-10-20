Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Антверпене
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Первая ракетка Казахстана в трех сетах обыграл француза, занимающего 226-ю строчку в мировом рейтинге, со счетом 6:4, 4:6, 6:2.
Теннисисты провели на корте 1 час 27 минут. За это время Александр Бублик выполнил восемь эйсов, реализовал четыре брейк-пойнта из шести и допустил семь двойных ошибок. На счету Джованни Мпетчи Перрикара – 18 подач навылет, два реализованных брейк-пойнта из трех и три двойные ошибки.
За выход в финал Александр Бублик поборется с победителем матча Максимильян Мартерер (Германия, Q) – Юго Гастон (Франция).
Ранее Александр Бублик проиграл в парном разряде турнира в Бельгии.