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Александр Бублик вышел в полуфинал турнира в Дубае на отказе соперника

Александр Бублик первый полуфиналист турнира в Дубае Фото: Андрей Ударцев
В Дубае (ОАЭ) проходит турнир категории ATP-500. Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик (№23 АТР) стал первым полуфиналистом одиночного разряда, сообщает Zakon.kz.

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В четвертьфинале казахстанец встречался с Иржи Легечкой (№36 АТР). Первую партию Бублик выиграл со счетом 6:4. Во время второго сета при счете 4:1 в пользу Александра игрок из Чехии отказался от продолжения борьбы из-за повреждения. Игра продлилась всего 56 минут.

В полуфинале Бублик сыграет с победителем пары Себастьян Корда (США) – Андрей Рублёв (Россия).

Ранее во втором круге турнира в Дубае Иржи Легечка сотворил сенсацию, обыграв 15 ракетку мира российского теннисиста Карена Хачанова, а Александр Бублик одержал победу над представителем Нидерландов Таллоном Грикспором (№28 АТР).

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