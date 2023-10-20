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Видео: Синтаро Мочизуки продолжает феерить на турнире АТР-500 в Токио

Синтаро Мочизуки обыграл Алексея Попырина Фото: Twitter/ShintaroMOCHIZU
На турнире ATP-500 в Токио (Япония) очередная сенсация. Еще один сюрприз преподнес местный теннисист Синтаро Мочизуки. 215 номер мирового рейтинга выбил из состязаний 41-ю ракетку мира из Австралии Алексея Попырина, сообщает Zakon.kz.

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Японский теннисист, выступающий на родном турнире по уайлд-кард (WC), одержал победу над австралийцем со счетом 7:5, 2:6, 7:5.

Теннисисты провели на корте 2 часа 22 минуты. По ходу матча Мочизуки выполнил четыре эйса, реализовал три брейк-пойнта из семи и допустил три двойные ошибки. На счету Попырина 21 подача навылет, три реализованных брейк-пойнта из девяти и две двойные ошибки.


Синтаро Мочизуки вышел в свой дебютный полуфинал уровня ATP в карьере, где сыграет с 50-й ракеткой мира из России Асланом Карацевым, который выиграл у Алекса де Минора. Это будет первая личная встреча теннисистов.

Во втором полуфинале состязаний пройдет американское дерби с участием Бена Шелтона и Маркоса Гирона, который тоже "пошумел" в столице Японии, обыграв восьмую ракетку мира Каспера Рууда (Норвегия) и канадца Феликса Оже-Альяссима (17 АТР).

Ранее Синтаро Мочизуки отправил домой действующего чемпиона Токио, 10 ракетку мира Тейлора Фритца.

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