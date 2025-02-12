#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
506.43
522.43
5.28
Все о теннисе

Видеообзор победного матча Бублика на старте турнира во Франции

Видеообзор победного матча Бублика на старте турнира во Франции , фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 14:30 Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Марселе (Франция) проходит турнир серии ATP-250. Матч первого круга провел лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре Бублик обыграл легенду французского тенниса, экс-седьмую ракетку мира Ришара Гаске (128 номер в рейтинге АТР) со счетом 6:4, 6:4. 

В прошлом году 38-летний Гаске объявил, что завершит карьеру на "Ролан Гаррос-2025". Ранее на турнире в Монпелье прошла прощальная церемония в честь Ришара Гаске. 

Фото Пахита Амири
Пахита Амири
Поделиться новостью
Читайте также
WTA-1000 в Дохе: расписание матчей 12 февраля. На корт выйдут Рыбакина и Данилина
Все о теннисе
13:01, Сегодня
WTA-1000 в Дохе: расписание матчей 12 февраля. На корт выйдут Рыбакина и Данилина
"День сенсаций": результаты матчей турнира в Дохе за 11 февраля
Все о теннисе
11:43, Сегодня
"День сенсаций": результаты матчей турнира в Дохе за 11 февраля
"Елена собирала бы картошку в России": подробности по делу о скандальном отстранении тренера Рыбакиной
Все о теннисе
09:26, Сегодня
"Елена собирала бы картошку в России": подробности по делу о скандальном отстранении тренера Рыбакиной
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: