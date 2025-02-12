Видеообзор победного матча Бублика на старте турнира во Франции
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
В Марселе (Франция) проходит турнир серии ATP-250. Матч первого круга провел лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.
В стартовой игре Бублик обыграл легенду французского тенниса, экс-седьмую ракетку мира Ришара Гаске (128 номер в рейтинге АТР) со счетом 6:4, 6:4.
В прошлом году 38-летний Гаске объявил, что завершит карьеру на "Ролан Гаррос-2025". Ранее на турнире в Монпелье прошла прощальная церемония в честь Ришара Гаске.
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