Видеообзор победного матча Бублика на старте турнира во Франции

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В Марселе (Франция) проходит турнир серии ATP-250. Матч первого круга провел лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

В стартовой игре Бублик обыграл легенду французского тенниса, экс-седьмую ракетку мира Ришара Гаске (128 номер в рейтинге АТР) со счетом 6:4, 6:4.

В прошлом году 38-летний Гаске объявил, что завершит карьеру на "Ролан Гаррос-2025". Ранее на турнире в Монпелье прошла прощальная церемония в честь Ришара Гаске.

