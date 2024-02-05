Видеообзор чемпионского матча Александра Бублика на турнире АТР-250 в Монпелье

Лидер мужской сборной Казахстана Александр Бублик стал чемпионом турнира АТР-250 в Монпелье (Франция). В финальном матче он обыграл Борну Чорича со счетом 5:7, 6:2, 6:3. Представлен видеообзор матча, сообщает Zakon.kz.

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Александр Бублик стал первым игроком, который завоевал титул ATP, проигрывая стартовый сет в каждом матче по ходу турнира.





Первая ракетка Казахстана начал свой турнирный путь в Монпелье, как второй сеяный, со второго круга, пропуская первый (bye). Во втором раунде соревнований он выиграл у канадца Дениса Шаповалова со счетом 1:6, 7:6 (14:12), 6:3. В четвертьфинале казахстанец победил совсем недавно ставшего его соотечественником Александра Шевченко (4:6, 6:3, 6:4), в полуфинале обыграл еще одного канадца Феликса Оже-Альяссима (4:6, 6:4, 6:4).

BUBLIK ROI DE MONTPELLIER 👑



Déjà vainqueur à Montpellier en 2022, le Kazakhstanais a récidivé en prenant le meilleur sur le Croate Borna Coric (5-7, 6-2, 6-3) 🤩 pic.twitter.com/Grp2ulNlDN — Open Sud de France (@OpenSuddeFrance) February 4, 2024

Для Александра Бублика титул в Монпелье стал четвертым на уровне ATP и первым в 2024 году. Стоит отметить, что свой дебютный трофей АТР он завоевал именно на турнире в Монпелье в 2022 году.

Благодаря этой победе Бублик поднялся на 23 место в мировом рейтинге.