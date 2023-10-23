Александр Бублик: Это самое великолепное чувство

Казахстанский теннисист Александр Бублик прокомментировал свою победу на турнире серии ATP-250 в Антверпене (Бельгия). В финале первая ракетка страны обыграл представителя Франции Артюра Фиса, сообщает Zakon.kz.

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Титул Антверпена стал третьим в карьере Александра Бублика и вторым в текущем сезоне. В июне спортсмен стал чемпионом турнира ATP-500 в Галле. Благодаря триумфу в Бельгии казахстанец поднялся на 30 место в мировом рейтинге (+6).

"Я в значительной степени хорошо подавал весь матч. Сказал Артюру, что мне повезло победить его в финале, прежде чем он станет большим игроком. Это была единственная возможность, которой я обладал, и я ее использовал хорошо. Если честно, когда я выиграл свой второй титул, я сказал своему тренеру: "Возможно, это все. Может быть, я никогда не смогу выиграть еще один". Это самое великолепное чувство – снова быть здесь, выигрывать новый титул. Для меня это значит целый мир", – приводит слова Бублика пресс-служба ATP.

Ранее французский теннисист Гаэль Монфис поделился эмоциями от победы в финале турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция).