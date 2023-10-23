Гаэль Монфис: Это первый трофей, который я выиграл в статусе отца

Французский теннисист Гаэль Монфис поделился эмоциями от победы в финале турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В решающей игре экс-шестой номер мирового рейтинга выиграл у россиянина Павла Котова, сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. Гаэль Монфис выиграл свой первый титул с января 2022 года, когда стал чемпионом турнира АТР-250 в Аделаиде (Австралия). Для него это 12 титул в карьере. Примечательно что 12 лет назад Монфис уже становился чемпионом турнира в столице Швеции.

Гаэль Монфис, 2011 год. Фото: atptour

"Спустя 12 лет после первой победы на турнире в Стокгольме я снова оказался на верхней ступеньке пьедестала почёта. 12 лет, 12 трофеев. Но этот титул особенный. Это первый трофей, который я выиграл в статусе отца. То, что моя жена, моя мама и моя маленькая девочка рядом со мной, делает эту победу ещё более прекрасной. Огромное спасибо моей команде за поддержку. А теперь вперед к новым победам вместе", – написал Монфис на своей странице в соцсетях.

Благодаря триумфу в Стокгольме Монфис поднялся на 51 строчку в рейтинге ATP, расположившись на 89 месте.





В парном разряде состязаний в Стокгольме свой дебютный титул на турнирах серии АТР завоевал казахстанский теннисист Андрей Голубев.

Ранее был представлен видеообзор чемпионского матча Александра Бублика на турнире АТР-250 в Бельгии.

