Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК
Все о теннисе Все о теннисе

Гаэль Монфис: Это первый трофей, который я выиграл в статусе отца

Гаэль Монфис поделился эмоциями от победы в финале турнира категории ATP-250 в Стокгольме Фото: atptour
Французский теннисист Гаэль Монфис поделился эмоциями от победы в финале турнира категории ATP-250 в Стокгольме (Швеция). В решающей игре экс-шестой номер мирового рейтинга выиграл у россиянина Павла Котова, сообщает Zakon.kz.

Эксклюзивные репортажи, закулисье зрелищных турниров, кровь, пот, прогнозы – на You Tube-канал Olimpbet Play. А также розыгрыши призов, челленджи, интервью и многое другое. Подпишитесь и дышите спортом вместе с нами!

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6. Теннисисты провели на корте 2 часа 37 минут. Гаэль Монфис выиграл свой первый титул с января 2022 года, когда стал чемпионом турнира АТР-250 в Аделаиде (Австралия). Для него это 12 титул в карьере. Примечательно что 12 лет назад Монфис уже становился чемпионом турнира в столице Швеции.

Гаэль Монфис поделился эмоциями от победы в финале турнира категории ATP-250 в Стокгольме

Гаэль Монфис, 2011 год. Фото: atptour

"Спустя 12 лет после первой победы на турнире в Стокгольме я снова оказался на верхней ступеньке пьедестала почёта. 12 лет, 12 трофеев. Но этот титул особенный. Это первый трофей, который я выиграл в статусе отца. То, что моя жена, моя мама и моя маленькая девочка рядом со мной, делает эту победу ещё более прекрасной. Огромное спасибо моей команде за поддержку. А теперь вперед к новым победам вместе", – написал Монфис на своей странице в соцсетях.

Благодаря триумфу в Стокгольме Монфис поднялся на 51 строчку в рейтинге ATP, расположившись на 89 месте.


В парном разряде состязаний в Стокгольме свой дебютный титул на турнирах серии АТР завоевал казахстанский теннисист Андрей Голубев.

Ранее был представлен видеообзор чемпионского матча Александра Бублика на турнире АТР-250 в Бельгии.

Читайте также

Елена Рыбакина улучшила свои позиции в мировом рейтинге. Юлия Путинцева потеряла четыре строчки

Видеообзор чемпионского матча Александра Бублика на турнире АТР-250 в Бельгии

Александр Бублик стал чемпионом турнира в Антверпене

Пахита Амири
Голубев Андрей Стокгольм Франция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
material Материалы
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ислам Махачев назвал своего следующего соперника
Ислам Махачев назвал своего следующего соперника
Арина Соболенко встретилась с экс-первыми ракетками мира и Викторией Бекхэм на светском мероприятии
Арина Соболенко встретилась с экс-первыми ракетками мира и Викторией Бекхэм на светском мероприятии
Футбол Чемпионат КПЛ
"Ордабасы" впервые в истории стал чемпионом Казахстана по футболу
"Барыс" выиграл второй подряд выездной матч КХЛ
"Барыс" одержал вторую победу подряд на выездном матче КХЛ
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Рейтинг игроков
ATP
WTA
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления