Видеообзор финальной игры в Базеле Феликс Оже-Альяссим – Хуберт Хуркач
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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) в пользу Феликса Оже-Альяссима.
Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. По ходу матча Феликс Оже-Альяссим выполнил 13 эйсов, на счету Хуберта Хуркача – 12 подач навылет. Спортсмены не дали друг другу реализовать ни одного брейк-пойнта, а также каждый из них допустил по две двойные ошибки.
Это пятый титул Феликса Оже-Альяссима в карьере и первый в текущем сезоне. Отметим, что в 2023 году канадец редко выходил на турнирах в стадии дальше второго круга из-за проблем со здоровьем.
Ранее был представлен видеообзор финального матча Янник Синнер – Даниил Медведев.