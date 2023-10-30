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Видеообзор финальной игры в Базеле Феликс Оже-Альяссим – Хуберт Хуркач

Видеообзор финальной игры в Базеле Феликс Оже-Альяссим – Хуберт Хуркач Фото: atptour
В Базеле (Швейцария) завершился турнир серии ATP-500. В одиночном разряде чемпионский титул защитил прошлогодний чемпион Феликс Оже-Альяссим (19 АТР). В финале канадский теннисист обыграл 11-ю ракетку мира из Польши Хуберта Хуркача. Представлен видеообзор решающей игры, сообщает Zakon.kz.

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Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:3), 7:6 (7:5) в пользу Феликса Оже-Альяссима.

Теннисисты провели на корте 1 час 52 минуты. По ходу матча Феликс Оже-Альяссим выполнил 13 эйсов, на счету Хуберта Хуркача – 12 подач навылет. Спортсмены не дали друг другу реализовать ни одного брейк-пойнта, а также каждый из них допустил по две двойные ошибки.

Это пятый титул Феликса Оже-Альяссима в карьере и первый в текущем сезоне. Отметим, что в 2023 году канадец редко выходил на турнирах в стадии дальше второго круга из-за проблем со здоровьем.

Ранее был представлен видеообзор финального матча Янник Синнер – Даниил Медведев.

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