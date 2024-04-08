Новак Джокович определился с тренером перед стартом на "Мастерсе" в Монте-Карло

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал о возможном сотрудничестве с 47-летним соотечественником Ненадом Зимоничем. Сербский теннисист прибыл на "Мастерс" в Монте-Карло с новым наставником, сообщает Zakon.kz.

Вступайте в клуб победителей – "Бонус-Клуб" от Olimpbet. Выше статус – больше привилегий. Лучшая программа лояльности в беттинге Казахстана.

Турнир серии "Мастерс" в Монте-Карло проходит с 7 по 14 апреля. Общий призовой фонд турнира составляет €5 950 575. Первая ракетка мира признался, что ему нравится сотрудничество с Ненадом Зимоничем.

"Зимонич приехал со мной на турнир в Монте-Карло. Мы действительно хорошо знаем друг друга более 20 лет. Он всегда был для меня как старший брат, наставник, друг, который всегда пытался помочь мне как личности и как игроку. После расставания с Иванишевичем я начинал подготовку к грунтовому корту в Белграде и Ненад был там. Нам действительно понравилось наше сотрудничество, и я попросил его приехать сюда. Он давал мне полезные советы по поиску правильной позиции, когда я приближаюсь к сетке. Ненад был одним из лучших игроков в парном разряде в мире, он выиграл много турниров Большого шлема, был № 1 в туре", – приводит слова сербского спортсмена Eurosport.

36-летний Новак Джокович начнет выступление в Монте-Карло со второго круга. Его соперник определится по итогам матча первого раунда между россиянином Романом Сафиуллиным (№41 АТР) и испанцем Хауме Муньяром (№72 АТР).

В конце марта стало известно, что Новак Джокович перестал сотрудничать с Гораном Иванишевичем, с которым находился рекордные 400 недель на вершине рейтинга АТР.

В свои 36 лет и 321 день Новак Джокович официально побил рекорд Роджера Федерера как самый возрастной игрок №1 в истории рейтинга ATP.