Мария Саккари: У меня внутри боролись две сущности

В Канкуне (Мексика) проходит Итоговый чемпионат WTA с участием восьми лучших теннисисток сезона. Девятая ракетка мира Мария Саккари прокомментировала выступление на турнире, сообщает Zakon.kz.

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На групповой стадии теннисистка из Греции потерпела два поражения и потеряла шансы на выход в плей-офф. В стартовой игре она уступила Арине Соболенко со счетом 0:6, 1:6, во втором матче Мария проиграла Елене Рыбакиной со счетом 0:6, 7:6(4), 6:7(2).

"Я была очень напряжена, очень нервничала. Наверное, в голове засел результат прошлого матча. Сегодня моя главная победа в том, что на корте я преодолела этот страх. Я была в нескольких очках от того, чтобы, возможно, выиграть этот матч. Я думала, что вылечу, так и не сыграв на хорошем уровне, и закончу сезон не лучшим образом. Но сегодня я выступила обнадеживающе. Одна часть меня говорила, что я не смогу. У меня внутри боролись две сущности. Я рада, что удалось это преодолеть, потому что было бы очень, очень тяжело, если бы я легко проиграла два матча. Для меня это главная победа в сегодняшнем матче. Все могло сложиться ужасно, но я была очень близка к победе". Мария Саккари

Ранее был представлен видеообзор матча Марии Саккари против Елены Рыбакиной.