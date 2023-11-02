Джокович начал поход за титулом, Бублик узнал соперника по третьему кругу. Результаты и видеообзор дня

В Париже (Франция) продолжается турнир серии "Мастерс" на харде. Zakon.kz представляет результаты очередного игрового дня.

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Первый номер мирового рейтинга Новак Джокович начал выступление в одиночном разряде. Теннисист из Сербии во втором круге уверенно обыграл Томаса Мартина Этчеверри (Аргентина) со счетом 6:3, 6:2. Ранее 24-кратный чемпион турниров "Большого шлема" вместе с соотечественником Миомиром Кецмановичем успешно стартовал в парном разряде. В первом круге сербский дуэт выиграл у казахстанско-эквадорского тандема Александр Недовесов/Гонсало Эскобар со счетом 6:4, 6:2. Затем Новак Джокович и Миомир Кецманович снялись с парного турнира французского "Мастерса". В 1/8 финала они должны были сыграть с Роханом Бопанна (Индия) – Мэттью Эбденом (Австралия).

Третья ракетка мира россиянин Даниил Медведев неожиданно проиграл болгарину Григору Димитрову со счетом 3:6, 7:6, 6:7. В третьем раунде Димитров сыграет с лидером мужской сборной Казахстана Александром Бубликом. Ранее теннисисты встречались между собой пять раз. В очном противостоянии первая ракетка Казахстана впереди – 3:2.

Результаты матчей 1 ноября

Второй круг

Григор Димитров (Болгария) – Даниил Медведев (Россия, 3) – 6:3, 6:7, 7:6.

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды, Q) – Томми Пол (США, 12) – 6:4, 2:6, 6:3.

Хуберт Хуркач (Польша, 11) – Роберто Баутиста-Агут (Испания) 6:3, 6:2.

Рейтинг игроков Рейтинг игроков Материалы

Стефанос Циципас (Греция, 7) – Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 6:3, 7:6.

Алекс де Минор (Австралия, 13) – Душан Лайович (Сербия, LL) – 4:6, 6:4, 6:4.

Франсиско Серундоло (Аргентина) – Каспер Рууд (Норвегия, 8) 7:5, 6:4.

Александр Зверев (Германия, 10) – Уго Умбер (Франция) – 6:4, 6:7, 7:6.

Хольгер Руне (Дания, 6) – Доминик Тим (Австрия, Q) – 6:4, 6:2.

Янник Синнер (Италия, 4) – Маккензи Макдональд (США) – 6:7, 7:5, 6:1.

Ранее на Итоговом турнире WTA определилась вторая участница стадии плей-офф.