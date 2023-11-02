Видеообзор матча Александр Бублик – Григор Димитров

Казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение в третьем круге Мастерса в Париже. Первая ракетка страны уступил опытному болгарину Григору Димитрову со счетом 2:6, 2:6. Представлен видеообзор встречи, сообщает Zakon.kz.

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В очном противостоянии болгарин восстановил равновесие – 3:3.





В четвертьфинале соревнований Григор Димитров сыграет с победителем противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) – Хуберт Хуркач (Польша).



Ранее во втором круге "Мастерса" в Париже Димитров выбил из состязаний третью ракетку мира россиянина Даниила Медведева.





