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Видеообзор матча Александр Бублик – Григор Димитров
Фото: Андрей Ударцев, ktf.kz
Казахстанский теннисист Александр Бублик потерпел поражение в третьем круге Мастерса в Париже. Первая ракетка страны уступил опытному болгарину Григору Димитрову со счетом 2:6, 2:6. Представлен видеообзор встречи, сообщает Zakon.kz.
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В очном противостоянии болгарин восстановил равновесие – 3:3.
В четвертьфинале соревнований Григор Димитров сыграет с победителем противостояния Франсиско Серундоло (Аргентина) – Хуберт Хуркач (Польша).
Ранее во втором круге "Мастерса" в Париже Димитров выбил из состязаний третью ракетку мира россиянина Даниила Медведева.
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